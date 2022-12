Cearense foge da casa onde era mantida em cárcere privado há 8 meses

Uma mulher de 48 anos, natural do Ceará, conseguiu fugir, nessa quinta-feira, 29, de uma residência onde era mantida há oito meses em cárcere privado pelo namorado —que ela conheceu na internet. O caso aconteceu em Água Branca, no Piauí. Suspeito, identificado como Ideni Gonçalves, 50, chegou a ser preso mas já foi solto. Informações são da TV Clube, afiliada da Globo no estado nordestino.

Vítima aproveitou o momento em que o homem foi falar com um vizinho na porta de casa para pular o mural do quintal, fugindo. Quando chegou à rua, ela conseguiu pedir ajuda para uma equipe da Polícia Militar que passava em uma viatura no momento.

A mulher abordou os agentes falando que havia sido espancada pelo companheiro, que era ameaçada de morte por ele e que o suspeito a estava procurando. Vítima apresentava lesões nos braços.

Policiais foram então até a casa do acusado, que negou as agressões. No entanto, devido às marcas no corpo da mulher, ambos foram encaminhados para um Distrito Policial (DP), onde o homem foi autuado em flagrante e ficou preso por violência doméstica.

Uma vez na delegacia, a vítima teria falado que o homem cometia abusos físicos, sexuais e psicológicos contra ela. Natural de Campos Sales, a 504km de Fortaleza, a mulher conheceu o suspeito na internet, por meio de um site de relacionamentos.

Ainda segundo a TV Clube, a cearense também teria contado que companheiro a "subjugava" pelo fato de ser mulher e que durante o relacionamento ficou grávida dele, mas que suspeito a obrigou que abortasse o feto.

Suspeito foi solto



No dia seguinte à prisão de Ideni, nesta sexta-feira, 30, a Justiça concedeu liberdade provisória ao suspeito.

Juiz responsável pela decisão teria destacado o fato do acusado não ter processos criminais, registros de violência doméstica ou ainda de não existir medidas protetivas anteriores em favor da vítima, concluindo assim que não havia "necessidade imprescindível da prisão preventiva" do suspeito.

Contudo, magistrado "impôs medida cautelar ao autuado", para que seja "possível assegurar tanto seu paradeiro como suas atividades rotineiras". Homem está proibido de se aproximar da vítima, dos familiares dela e das testemunhas do caso, devendo manter um limite mínimo de distância deles de 100 metros.

