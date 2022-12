Último Mercúrio retrógrado do ano: saiba como evitar conflitos e veja dicas para seu signo

Retrogradação tem inicio no dia 29 deste mês e segue até o dia 14 de janeiro; O POVO conversou com astrólogos para saber como devemos nos comportar nesse período

Além de ser um momento de mudanças e reflexões, a virada de ano que se aproxima também pede por atenção redobrada. Isso porque na quinta-feira, 29, terá início o último Mercúrio retrógrado de 2022 — trazendo impactos ao nosso dia a dia. O POVO conversou com astrólogos para saber como conseguir ficar longe de conflitos nesse período e de que forma cada signo pode evoluir durante esse momento.

O Mercúrio deve ficar retrógrado até o dia 14 de janeiro próximo. Rudá Araújo, astrólogo e numerólogo, explica que a movimentação planetária vai afetar, durante cerca de 17 dias, a forma como nos comunicamos e tornar ainda mais propício o aparecimento de problemas tecnológicos.

Segundo especialista, Mércurio fica retrógrado quando ele reduz a sua velocidade. "Quando algum planeta fica retrógrado, dá a sensação, pela Terra estar girando mais rápido que o planeta, dá a sensação de que o planeta está andando pra trás. Mas na retrogradação nada anda pra trás, ele só está em um movimento mais devagar do que ele realmente faz", explica.



Rudá Araujo, astrólogo e numerólogo (Foto: Reprodução)



Ou seja, entre o fim de dezembro e o meio de janeiro Mércurio vai passar a ter uma movimentação mais lenta do que aquela que ele tem. Mas como isso afeta a nossa vida? De acordo com Rudá, os planetas ativam a energia dos signos, que têm influência sobre nós. Quando há a retrogradação, essas "energias também ficam mais devagar".

"Todas as questões do Mercúrio que é comunicação, boas ideias, criatividade, essa energia do mental, elas ficam um pouco defasadas, ela fica um pouco mais lenta (quando ele está retrógrado). Então, por exemplo, o Mercúrio rege o signo de Gêmeos e rege o signo de Virgem. Virgem é um signo analítico, perfeccionista, aquele que quer tudo certinho enquanto Gêmeos é o signo mais intelectual do Zodíaco. Então todas essa características, elas ficam defasadas, mais devagar", explica o profissional.

Lucia Agostinho, astróloga e cartomante, explica que "Mercúrio também é o planeta que rege os aparelhos eletrônicos e meios de comunicação". Por essa razão, quando o planeta está retrógado, podemos sentir dificuldades com equipamentos desse porte, como computadores, celulares e televisão.

"Caso você sinta qualquer dificuldade com aparelhos eletrônicos nesse período, como mal funcionamento ou até mesmo se quebrarem, procure refletir sobre o que você está 'enguiçando' em sua própria comunicação", aconselha a profissional.

Marte também vai estar retrógrado

Essa não é a única retrogradação que ocorre em meio a esse período. De acordo com os astrólogos, Marte ainda estará retrógrado até o dia 12 de janeiro em Gêmeos, signo da comunicação e da intelectualidade, que também é regido por Mercúrio.

"Mercúrio tem que ser bem trabalhado pra ativar um Marte positivo. Ambos planetas estão retrógrados, desafiando a gente nessa questão de como nós vamos nos comunicar. Será que a gente vai ser agressivo? Será que a gente vai ser debochado? Será que a gente vai querer briga ou será que a gente vai se encolher demais? De repente a gente fica com baixa autoestima de falar, de tomar decisões ou, quando fala, fala de uma maneira um pouco mais agressiva, um pouco mais ansiosa", frisa Rudá.

"A gente vai ter que ter uma atenção redobrada agora, porque as duas características da astrologia, que é da comunicação, Gêmeos e Mercúrio, eles estão sendo desafiados, porque Mercúrio esta retrógrado, e Gêmeos está dando morada pra Marte, que também está retrógrado", completa ainda.

Para lidar bem com esse período e passar "ileso" pela retrogradação, o astrólogo Rudá recomenda "muita paciência e responsabilidade ao falar". Além disso, o especialista dá três dicas que podem ajudar a alcançar esses objetivos. Confira:

01: Tenha cuidado com a comunicação!

"As energias estão bem delicadas. Primeiramente muito cuidado com a comunicação, seja escrita ou falada, podemos estar com uma comunicação mais agressiva ou ansiosa, e isso poderá causar conflitos nos relacionamentos interpessoais. Como Mercúrio ficará no signo de Capricórnio, podemos pagar caro se tivermos uma comunicação irresponsável. Além de ter que correr atrás de prejuízos de coisas que levamos com a barriga. Poderemos estar mais introspectivos, ou cursar mágoas".

02: Faça backup de fotos e documentos!

"Também vale lembrar que nessa época de Mercúrio retrógrado é bom fazer backup de fotos e documentos pois tende a dar problemas tecnológicos e corre o risco de perdermos tudo. Além disso, tomar cuidado com o que fala e/ou escreve e com assinaturas de contratos, acordos, ou tudo que for formal! Leia tudo muito bem antes de dar qualquer resposta ou assinar papéis importantes".



03: Revise a vida e não lute contra a natureza!

"Nesse período de Mercúrio retrógrado é muito bom para revisar nossa vida, planejar. O importante é não lutar contra a natureza. Desacelera, aprenda com a experiência e depois realize suas ações com pés no chão! Do contrário poderá lidar com energias muito desafiadoras. O ideal é saber que onde tem sombra tem luz, e se souber usar essas energias da maneira correta, muito aprendizado chega pra nós".

"Portanto, aproveitem o momento para entrar em contato com você mesmo(a), alimente seu amor próprio, renove sua vida e seus relacionamentos com seriedade e responsabilidade. Assim sublimamos os desafios e saímos muito mais maduros, responsáveis e autoconfiantes".

Calma! Esse é um momento de aprendizado e evolução



Apesar de parecer um momento "difícil", segundo a astróloga Lucia não devemos teme-lo, muito pelo contrário. "Qualquer movimentação astrológica nos traz aprendizado e evolução, então, se falaram pra você que Mercúrio retrógrado é ruim, mentiram!", dispara.



Lucia Agostinho, astróloga e cartomante (Foto: Reprodução)



"Mercúrio retrógrado nos traz a oportunidade de obtermos clareza acerca de quais são os ajustes que precisamos fazer em nosso campo das ideias e da comunicação (...) Se, nesse período de Mercúrio retrógrado você sentir dificuldades e entraves, apenas reflita: 'O que preciso ajustar em minha vida pra que minhas ideias fluam de uma melhor maneira?", completa ainda.

Que saber como aproveitar esse período de Mercúrio retrógado da melhor maneira? A astróloga dá dicas para cada signo. Veja abaixo:

Áries

"Perceba se em sua carreira você está se comunicando com verdade e comprometimento".

Touro

"É momento de você refletir se está se comunicando de forma coerente com suas verdadeiras crenças".

Gêmeos

"Perceba se você não está se apegando a certas ideias que são inflexíveis demais e que impedem a conexão com a sua alma".

Câncer

"Na área de relacionamentos, é hora de perceber se você está se comunicando com clareza e discernimento".

Leão

"Em sua rotina de trabalho, veja se você está usando as suas ideias de forma comprometida e responsável".

Virgem

"É momento de você perceber se está se comunicando aquilo que é importante pra que você seja feliz".

Libra

"Em seu ambiente familiar, veja se você está expressando as suas ideias de forma coerente e direcionada".

Escorpião

"Mercúrio retrógrado atua diretamente na sua área das ideias, então é preciso perceber se você está colocando em prática as ideias".

Sagitário

"Em suas finanças, veja se você está tomando decisões segundo as suas ideias, de forma coerente e responsável".

Capricórnio

"Mercúrio estará retrógrado em seu signo, trazendo a necessidade de refletir se você está sendo verdadeira consigo mesma ao se comunicar".

Aquário

"É hora de perceber se, ao expressar as suas emoções, você está sendo coerente e está expressando aquilo que sente".

Peixes

"É preciso revisar a forma como se comunica para mais pessoas, percebendo se está falando aquilo que realmente acredita no ambiente social".

