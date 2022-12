Paulo Viera revela que tem sofrido racismo nas redes sociais

O humorista Paulo Vieira revelou, na noite desta quarta-feira, 28, que tem sofrido racismo nas redes sociais. Por meio do Twitter, o artista mostrou prints de mensagens que recebe falando sobre sua cor, desejando sua morte e algumas ainda o chamando de "macaco".

"São centenas de comentários assim, fora as ligações pra mim, pra minha equipe, minha família", contou em publicação, completando: "E eu tô bem, tá? Sei que isso é só reação ao poder incontestável do humor.

são centenas de comentários assim



fora as ligações pra mim, pra minha equipe, minha família…



December 29, 2022

Entre as mensagens recebidas pelo artista, há alguns comentários como: "Bicha preta", "Você tinha que morrer igual Mariele" e "Macaco".

Alguns dos perfis que foram racistas mostram declaradamente apoio ao Bolsonaro. Recentemente o artista foi alvo de ameaças de morte após fazer piadas sobre o atual presidente e alguns de seus aliados durante a premiação do "Melhores do Ano", do Domingão do Faustão.

