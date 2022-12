Mãe e filha são encontradas mortas em casa na Bahia

Mãe e filha foram encontradas mortas dentro de casa pela família, no município de Casa Nova, na Bahia. Na tarde dessa quarta-feira, 28, os corpos foram descobertos na residência da mulher, de 24 anos, que estava ao lado da filha, de sete. As vítimas foram degoladas, e estavam em uma cama na residência.

Segundo a Polícia Civil da Bahia, o ex-companheiro da vítima adulta, identificada como Edileuza Carvalho Rodrigues, que também é pai da criança, Lívia Thauany, fugiu e está sendo procurado pelas autoridades.

A PCBA foi acionada após suspeitas dos vizinhos de Edileuza, que estranharam a falta de movimento na residência da vítima. Mãe e filha foram levadas para o Instituto Médico Legal (IML) de Juazeiro, também na Bahia, a cerca de 70km de distância de Casa Nova.

O que motivou o crime na Bahia?

As autoridades investigam as circunstâncias do crime, mas ainda não existem pistas concretas sobre o que motivou do crime De acordo com informações coletadas pela Polícia, a vítima teria terminado o relacionamento com o ex-parceiro há cerca de um ano, apesar de terem reatado a relação algumas vezes.

Algumas testemunhas ouvidas pela polícia disseram que Edileuza teria iniciado outro relacionamento recentemente, o que pode ter motivado o crime, em decorrência de ciúmes e de raiva por parte do suspeito. Não há informações sobre velório ou sepultamento das vítimas.

