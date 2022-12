Garoto de 10 anos pula na piscina para salvar seu irmão mais novo na noite de Natal

Um garoto de 10 anos pulou na piscina para salvar seu irmão mais novo de um afogamento na véspera de Natal, 24. O caso aconteceu no município de Guaratinguetá, no interior de São Paulo.

As câmeras de segurança registraram o momento do incidente, que foi publicado nas redes sociais. No TikTok, o vídeo chegou a mais de 16 milhões de visualizações e mais de um milhão de curtidas.

"Decidi compartilhar porque fiquei muito orgulhoso do Gabriel. E deu uma repercussão muito grande. Em 24 horas já tinha mais de 10 milhões de visualizações. Muita gente comentou que ele era um herói do Natal e algumas páginas grandes repostaram", disse Rafael Cabral, pai das crianças, ao portal G1.

Veja o vídeo:

As imagens mostram o Momento em que Gabriel, de 10 anos, pula na piscina para salvar seu irmão mais novo, de 3 anos. A família passava a noite de natal na casa de um parente quando o incidente aconteceu.

De acordo com Rafael, a ação de Gabriel foi muito rápida e ele agiu antes mesmo dos adultos conseguirem tomar uma atitude. Nas redes sociais ele foi apelidado de “Herói de Natal".



