Previsão do tempo no Ano Novo: clima em todo o Brasil; como será?

Fenômeno da Zona de Convergência do Atlântico Sul pode refletir em chuva durante clima no Ano Novo; confira previsão do tempo para cada região do Brasil

O cenário meteorológico brasileiro para as celebrações de fim de ano indica um período chuvoso, causado pela Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). O fenômeno é descrito como uma faixa de nebulosidade responsável por chuvas na região Sudeste.

A nova ZCAS começa a se organizar nesta quarta-feira, 28, influenciando na presença de pancadas de chuva na região Sudeste, de acordo com o portal da empresa Climatempo.

O alerta da Climatempo está destacado para qualquer hora do dia nas áreas do norte e do leste de São Paulo, o centro-sul do Rio de Janeiro, o centro-oeste de Minas Gerais, a Zona da Mata Mineira, o Sul de Minas e o Triângulo Mineiro.

Previsão do tempo para o Sudeste do Brasil: como estará o clima?

De acordo com previsão incluída no portal da Climatempo na terça-feira, 27, a incidência de chuva forte pode acontecer nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais entre a quinta e a sexta-feira de 29 e 30 de dezembro, respectivamente.

No sábado, 31, chuvas poderão acontecer no Norte e litoral Norte de São Paulo, na Serra Fluminense e no oeste e no sul de Minas Gerais, incluindo temporais na noite de 31 de dezembro no Rio de Janeiro.

Previsão do tempo para o Sul do Brasil: como estará o clima?

As condições podem variar, com chuva e temperaturas mais amenas em alguns estados, como Paraná e Santa Catarina, e tempo seco com o aumento gradativo da temperatura no Rio Grande do Sul.

Seguindo as informações da Climatempo, no Leste de Santa Catarina e do Paraná haverá forte chuva e potencial alto de temporais e transtornos.

Previsão do tempo para o Centro-Oeste do Brasil: como estará o clima?

A frequência de chuva será maior em Mato Grosso do Sul, no Sul e Leste de Mato Grosso e no sul de Goiás, com a previsão de temperaturas elevadas, muita chuva e ventos úmidos atravessando a região Centro-Oeste.

A expectativa é de poucas nuvens na virada do Ano Novo, com chuvas em Goiânia e Brasília no período da tarde.

Previsão do tempo para o Norte do Brasil: como estará o clima?

A formação de um corredor de umidade em Rondônia, Acre e Amazonas prevê temporais mais frequentes e altos volumes de chuva, embora o clima da região Norte fique abafado e com temperaturas altas.

Os estados de Tocantins e Pará têm a possibilidade de chuvas mais irregulares.

Previsão do tempo para o Nordeste do Brasil: como estará o clima?

Uma chuva fraca pode acontecer durante o Ano Novo em Salvador, Aracaju, Recife, João Pessoa e Natal, mas, segundo a Climatempo, o calor e a umidade serão intensos pela região nordestina.

