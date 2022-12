Pescador é encontrado à deriva em alto mar após dois dias desaparecido

Um pescador, de 43 anos, que estava desaparecido desde o domingo de Natal, 25, foi encontrado com vida à deriva em alto mar nesta terça-feira, 27. Ele estava pendurado em uma boia de sinalização em São João da Barra, no Rio de Janeiro. As informações são do G1.

Deivid Soares trabalhava sozinho quando caiu no mar e não conseguiu voltar para a embarcação. Ele conta que essa foi a parte mais difícil. Ele tentava nadar de volta ao barco, mas a correnteza o levava para longe.

O pescador encontrou uma boia de sinalização a oito quilômetros de onde estava. Ele demorou quatro horas para chegar até o local.

Ele ficou dois dias desaparecido no mar até que foi encontrado por um amigo que também é pescador. "Por muitas vezes eu pensei que ia morrer de frio até chegar o socorro", contou ao G1.