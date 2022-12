Mulher que ficou 17 anos em cárcere privado sonha em visitar a praia

Em julho deste ano, após denúncia anônima, a polícia militar resgatou uma mulher de 41 anos que foi mantida em cárcere privado por 17 anos. Ela era mantida pelo seu ex-companheiro em uma casa inacabada em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Agora que está livre, ela traça planos para 2023. Visitar a praia com seus filhos e voltar a estudar são algumas de suas metas. As informações são do jornal O GLOBO.

“Eu nunca fui à praia. Nem eu, nem meus filhos. Quando eu era adolescente, eu não saía da comunidade. Minha família não deixava. Só saí para pagode, porque era pertinho de casa e uma prima ia comigo. Agora eu gostaria muito de conhecer o mar com meus filhos. Só vi o mar pela TV”, contou ao jornal carioca.

Aos 41 anos ela também sonha em voltar a estudar. A mulher pretende terminar o ensino médio e prestar vestibular para enfermagem, para poder cuidar melhor de seus filhos que possuem deficiências.

Outro desejo dela é encontrar uma escola para seus filhos. Ela tem uma menina de 22 anos e um rapaz de 20. Por conta da idade e das deficiências dos jovens, existe uma certa dificuldade em encontrar uma instituição de ensino que os aceite. Quando foram resgatados, eles estavam desnutridos e conheciam pouco do mundo exterior.

O ex-companheiro da vítima, Luiz Antonio Santos Silva, disse aos policiais que manteve os jovens trancados para protegê-los, pois eram deficientes. Atualmente ele está preso e aguarda pelo julgamento.