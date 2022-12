Idoso encontra R$ 6,8 mil em sacola com bananas e devolve para dona em Roraima

Um idoso foi surpreendido ao encontrar, dentro de sacolas com frutas jogadas na rua, cerca de R$ 6,8 mil. O caso aconteceu em Boa Vista, município de Roraima. Sem idealizar ficar com o valor, o senhor Antônio Gonçalves de Freitas, de 69 anos, fez uma postagem nas redes sociais procurando pelo proprietário da quantia. Na véspera de Natal, no último sábado, 24, a dona do dinheiro felizmente foi localizada e o valor devolvido.

A procura pelo dono do dinheiro teve início na noite da última sexta-feira, 23, quando Toni Freitas, como é conhecido, andava pelas ruas em busca de sacolas para guardar os abacates que ele vende. Na ocasião, Seu Toni encontrou uma sacola com bananas e levou para reaproveitar e usar na venda dos abacates. Ao mexer nas frutas, no entanto, ficou surpreso ao se deparar com o dinheiro.

"Sentei em uma cadeira preguiçosa aqui. abri o celular para ver se tinha alguma mensagem, algum pedido de abacate e resolvi ir ver a banana. Vi um pacote em cima das bananas bem embrulhado mesmo, quando eu abro aquele pacote era dinheiro. É tentador? É. Mas, entre o bem e o mal, eu sempre preferi ficar com o bem", disse o comerciante, em entrevista para o portal G1.

Toni, então, decidiu iniciar as buscas. Ainda naquela noite gravou um vídeo e publicou nas redes sociais. Como forma de provar que o dinheiro era mesmo de sua posse, quem alegasse ser o verdadeiro dono do dinheiro deveria citar o nome dos funcionários listados em um documento encontrado com o pacote.

Além de ser publicado no Facebook, o vídeo também repercutiu em grupos de aplicativo de mensagem. Logo na manhã seguinte, a verdadeira dona do dinheiro entrou em contato com o idoso.

A empresária contou ao idoso que tinha sido assaltado por três pessoas depois de ter feito compras em um supermercado. Eles levaram o celular da vítima, além da bolsa com documentos e algumas sacolas. A suspeita é que os bandidos tenham abandonado a sacola devido ao peso das frutas. Alimentos como carnes e bebidas foram levados.

"Quando ela abriu a bolsa para pagar o caixa, tirou aquele pacote de dinheiro que estava na bolsa e colocou provisoriamente na sacola de banana para poder botar na bolsa de volta. Só que o empacotador já puxou ali aquelas sacolas e foi tudo junto. Nós deduzimos que eles não fizeram questão da sacola de banana, pois estava pesando para eles", contou Toni Freitas.

Segundo ele, a empresa da mulher se recupera de uma crise devido à pandemia. Ela teria pegue a quantia emprestada para pagar os funcionários no Natal. Após o caso, tanto o comerciante quanto a empresária já declararam que pretendem manter contato.

Críticas na internet

Apesar da notória boa ação, o idoso declarou ter sido alvo de críticas na internet sobre sua ação. Segundo ele, algumas pessoas declararam que o comerciante deveria ter ficado com a quantia. "Eu precisava desse dinheiro, mas a gente vai se virando. Como eu vou me olhar no espelho sabendo que eu fiquei com o Natal de trabalhadores como eu? Famílias que têm que comer, que têm crianças, animais, aluguel, água, luz, gás?" questionou.

Seu Toni começou a vender abacates para complementar a renda familiar. Ele aponta que, apesar das dificuldades financeiras, não seria justo ficar com um dinheiro que não era seu.

"Eu não sei como é que pode nós estarmos em um país onde até para ser honesto a gente paga um preço. É uma dor no coração, algumas pessoas dizendo que 'Deus me deu esse dinheiro'. Deus não me deu esse dinheiro, esse dinheiro é de outra pessoa, é de trabalhadores que precisavam".



