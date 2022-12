Retrospectiva 2022: confira as principais notícias de maio

Eleições 2022

Com a proximidade do pleito eleitoral, os preparativos foram intensificados. No dia 1º, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou um plano de ação para ampliar a transparência do processo eleitoral. Foram definidas dez medidas que serão aplicadas nas eleições de outubro.

Foram aprovados mecanismos como a ampliação do acesso ao código-fonte dos programas usados nas urnas eletrônicas, aumento do número de entidades fiscalizadoras que participam da cerimônia de preparação das urnas para votação, aperfeiçoamento e ampliação dos testes de auditoria dos equipamentos, além do incentivo à conferência adicional do boletim de urna, modalidade que permite imprimir o somatório de votos da urna eletrônica em cada seção eleitoral.

Os partidos políticos e as federações partidárias tiveram até o dia 5 para realizar convenções e escolher os candidatos e candidatas que iriam disputar um cargo eletivo.

No dia 13, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) encerrou a segunda fase do teste público de segurança (TPS) do sistema eletrônico das eleições.

Ataque no Texas