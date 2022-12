Adolescente esfaqueia professor em SC ao descobrir reprovação

Ao descobrir que seria reprovado em Educação Física, um jovem de 15 anos desferiu golpes de faca em seu professor na quinta-feira, 22, em Imaruí, no sul de Santa Catarina, deixando a lâmina alojada no corpo da vítima.

O professor, de 29 anos, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento e Resgate Aeromédico do Sul (Sarasul) e transferido para o Hospital Nossa Senhora da Conceição, na cidade de Tubarão (SC).

O incidente aconteceu na própria escola, quando o estudante esperou o professor virar de costas antes de atingi-lo com uma faca de serra. O cabo do objeto quebrou e o docente foi conduzido ao helicóptero do Sarasul com a lâmina presa na região do tórax.

O adolescente foi levado até a delegacia ao lado do pai, para o registro do boletim de ocorrência. Ele pode responder por ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio.

O professor foi socorrido sem risco de morte e encaminhado ao hospital pelas equipes do Serviço de Atendimento e Resgate Aeromédico (Saer/Sarasul) para remoção da faca.



