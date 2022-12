Retrospectiva 2022: confira as principais notícias de abril

Eleições

Durante os 30 dias do período de janela partidária, prazo para que deputadas e deputados federais ou estaduais possam trocar de partido político para concorrer nas Eleições 2022 sem perder o mandato por infidelidade partidária, que terminou no dia 1º de abril, cerca de 70 deputados federais trocaram de sigla. Desde 2018, por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a troca de sigla só pode ser feita pelo parlamentar no término do mandato vigente.

Governadores de seis estados brasileiros renunciaram aos cargos para disputar as eleições de 2022.

Oscar

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anunciou no dia 8 que seu conselho de diretores proibiu que o ator Will Smith compareça a qualquer um de seus eventos, incluindo a cerimônia do Oscar, por 10 anos, depois que o vencedor do prêmio de melhor ator deu um tapa no apresentador Chris Rock durante o show de premiação deste ano.

