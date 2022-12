Parques do Ibitipoca e do Itacolomi são concedidos por R$ 3,5 milhões

Em leilão realizado hoje (21) na B3 o governo de Minas Gerais concedeu os parques estaduais do Ibitipoca e do Itacolomi à inciativa privada. A Parques Fundos de Investimento em Participações em Infraestrutura pagou R$ 3,5 milhões pela concessão, quase nove vezes o valor mínimo estipulado no edital de R$ 391,4 mil.

A empresa será responsável pela gestão e manutenção dos atrativos dos parques e poderá explorar por 30 anos as atividades de visitação e ecoturismo. O plano de privatização elaborado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) prevê investimentos de R$ 15 milhões nos próximos seis anos.

Os parques

O Parque Estadual do Ibitipoca fica no município de Lima Duarte, região da Zona da Mata, e tem área de cerca de 1,5 mil hectares. A área de conservação recebe aproximadamente 90 mil visitantes por ano que vão desfrutar das cachoeiras e grutas.

O Parque Estadual do Itacolomi fica nas cidades de Ouro Preto e Mariana e tem área de 5,9 mil hectares, recebendo cerca de 15 mil visitantes por ano. O parque tem cachoeiras, grutas e construções históricas, além do Pico do Itacolomi, com 1,7 mil metros de altitude.

