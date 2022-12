Criança ferida em deslizamento em SC recebe alta de hospital

Uma criança de 9 anos de idade que ficou ferida em um deslizamento de terra em Camboriú (SC) recebeu alta do hospital, segundo informações da prefeitura municipal. O incidente, no bairro Jardim Aliança, foi provocado pelas chuvas que caíram nas últimas horas, em Santa Catarina.

Duas adolescentes morreram soterradas no incidente: as primas Ketlin Arno Ribeiro, 16 anos, e Elaine Soares Marques, 17.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Notícias relacionadas:

Ainda de acordo com a prefeitura de Camboriú, choveu 260 milímetros em 24 horas, deixando 60% do município alagado. Mais de 200 resgates foram realizados pelo Corpo de Bombeiros. Cerca de 90 pessoas tiveram que deixar suas casas e estão alojadas em abrigos municipais.

As chuvas atingiram outros municípios da região como Balneário Camboriú, Itajaí, Porto Belo, Itapema e Penha, segundo a Defesa Civil. Também houve impactos na região metropolitana de Florianópolis. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), algumas rodovias do estado sofreram com alagamentos ou quedas de barreira, como a BR-101, a BR-376 e a BR-282.

Tags