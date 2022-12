Associação Caatinga realiza entrega de cestas básicas e botijões de gás no Ceará e no Piauí

As doações serão destinadas a famílias socialmente vulneráveis em comunidades rurais que se localizam ao redor da Reserva Natural Serra das Almas

A Associação Caatinga deu início a um projeto que distribui cestas básicas e botijões de gás de cozinha para 1.200 famílias socialmente vulneráveis de 48 comunidades rurais dos municípios de Crateús, no Ceará, e Buriti dos Montes, no Piauí.

As comunidades assistidas se localizam ao redor da Reserva Natural Serra das Almas, unidade de conservação que possui 6.285 hectares. Com a ação, 4.099 pessoas serão beneficiadas. A ação tem parceria com a Petrobras.

Os agentes da Associação visitam cada comunidade para a entrega dos benefícios e, ao fim do projeto, 4.800 botijões e R$ 480 serão distribuídos para cada família através do cartão alimentação. O coordenador da Associação Caatinga, Daniel Fernandes, explica que a ação possui importância socioeconômica e ambiental.

“Essa iniciativa é bastante significativa para a região, pois é fundamental garantir a segurança alimentar das comunidades rurais situadas ao redor da reserva, visto que isso é um fator determinante para o sucesso da proteção ambiental do semiárido e de todas suas formas de vida”, afirma.

A campanha faz parte da ação social da Petrobras com o intuito de oferecer acesso ao gás de cozinha, abrangendo todas as regiões Brasil e prevê a entrega de botijões ou auxílio para compra de gás de cozinha para famílias em situação de vulnerabilidade, juntamente, quando possível, com a entrega de cestas básicas.

Para essa fase da campanha, a estatal possui parceria com 56 instituições sem fins lucrativos que atuam em projetos socioambientais e condicionantes ambientais da companhia, para a entrega das doações às famílias contempladas. Mais de 400 mil pessoas serão beneficiadas direta e indiretamente. As famílias são localizadas com a ajuda das instituições parceiras, responsáveis pela organização das doações.



