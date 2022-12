RJ: Carro em chamas explode e atinge bombeiro que combatia o fogo

Um bombeiro ficou ferido durante uma explosão no Rio de Janeiro, nesse domingo, 18. O subtenente Daniel Bispo da Silva Carius de França estava atendendo ao chamado de um carro em chamas, quando o veículo explodiu. A causa seria o alcance das chamas ao cilindro de gás do automóvel.

O caso ocorreu na avenida das Américas, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O subtenente Daniel não teve ferimentos graves, apenas queimaduras de primeiro grau na face e nas mãos. Não houve outros feridos.

De acordo com informações do portal G1, o militar recebeu os primeiros-socorros no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra. Depois ele foi transferido para o hospital da corporação, no Rio Comprido. Ele já recebeu alta hospitalar.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags