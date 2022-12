Sergipe: Estudante é morto e esquartejado e suspeito é colega de quarto da vítima

Suspeito tentou fugir com partes do corpo em um carro por aplicativo

Um estudante de 22 anos foi morto e esquartejado pelo colega de quarto em Aracaju, Sergipe. O crime aconteceu no apartamento onde os dois moravam, na zona sul da cidade.

A vítima foi identificada como Henrique José de Andrade Matos. Segundo a polícia, os dois discutiram e Henrique acabou morto. Para tentar se livrar do corpo, o suspeito foi até uma loja e comprou serras.

“Eles entraram em atrito e um deles findou morrendo. O autor saiu de casa, foi à uma loja onde adquiriu serras e outros equipamentos. Levou para residência e lá desmembrou o corpo do colega falecido. Hoje pela manhã, ele tentava sair do prédio carregando parte do corpo do colega à bordo de um uber. Então o uber desconfiou e acionou a polícia”, detalhou a diretora do DHPP de Sergipe, a delegada Juliana Alcoforado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Outras partes do corpo do estudante estavam escondidas em uma área de máquinas do edifício onde eles moravam. "O departamento vai concluir as investigações em breve e esperamos, em tempo curto, explicar o que aconteceu nessa situação”, concluiu a delegada.

Do Correio 24h para a Rede Nordeste

Tags