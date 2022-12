MG: Homem morre após muro desabar e atingir quarto de sua casa

Vítima, identificada como Jomar Pinheiro Sandes tinha 48 anos e morreu no local

Um homem morreu após um muro desabar sobre o quarto de sua casa, onde ele se encontrava deitado, nesse sábado, 17, em Minas Gerais. A vítima, identificada como Jomar Pinheiro Sandes, tinha 48 anos e veio a óbito no local.

Informações iniciais do Corpo de Bombeiros apontam que o muro caiu sobre o quarto e fez com que a parede da casa desabasse sobre a cabeceira da cama onde Jomar estava.

Homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A esposa dele, que estava na casa no momento do ocorrido, não ficou ferida. Corpo da vítima foi tirado dos escombros pelos bombeiros.

Ainda segundo G1 Minas Gerais, o imóvel foi isolado pela Defesa Civil. Causas do desabamento serão apuradas.

