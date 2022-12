Jovem indígena morre após ataque de garimpeiros em terras Yanomami

O jovem de 21 anos estava em uma pista de pouso clandestina utilizada por garimpeiros na hora do ataque, informou a Associação Yanomami

A Urihi Associação Yanomami divulgou a morte de um jovem indígena de 21 anos após ataques de garimpeiros ao território da Terra Indígena Yanomami, na região do Xitei, em Roraima. O presidente da Associação, Júnior Hekurari, informou que a invasão aconteceu na madrugada de sábado, 17, no município de Alto Alegre, região com alta presença de garimpo irregular.

O jovem morto era filho do líder de sua comunidade, Katariya Yanomami, e estava em uma das pistas de pouso clandestinas utilizada por garimpeiros ilegais nas proximidades da terra indígena, conhecida como "Pista do Leite".

Em abril de 2022, outra instância de violência direcionada a integrantes da comunidade indígena foi registrada, quando dois indígenas foram mortos e outros cinco ficaram feridos após confrontos armados com garimpeiros.

A comunidade do Tirei, na qual foi morto o jovem Yanomami, é conhecida pelo costume do garimpo ilegal de oferecer bebida alcoólica e armas de fogo a jovens nativos em troca de "proteção" por parte dos indígenas.

De acordo com Hekurari, a situação na área é de risco e tensão. Cerca de 80 indígenas estariam prontos para atacar os garimpeiros, que têm armas de fogo e uma ampla estrutura clandestina nas proximidades das reservas indígenas, como a "Pista do Leite".

O líder afirmou que o confronto entre indígenas e garimpeiros ilegais é iminente. "Os Yanomami estão se juntando, e os garimpeiros, também, para confrontar. Eles avisaram que as mulheres estão fugindo para outra comunidade com as crianças", completou.

Na segunda, 19, ambos o Ministério Público Federal (MPF) e a Polícia Federal (PF) devem ser notificados sobre o caso pela Associação.

