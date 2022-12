Jovem em cárcere privado com a filha pede ajuda por bilhete e é socorrida

Uma mulher de 25 anos foi resgatada do cárcere privado que era mantida com a filha, de 2 anos, em Santo Antônio do Descoberto, próximo ao Distrito Federal. O suspeito é um homem de 38 anos, pai da criança e com quem a vítima era casada.

Segundo denuncia a jovem, ela e a filha foram presas em casa por três dias e só conseguiram sair após ela jogar um bilhete pedindo socorro por cima do muro da casa em que morava.

"Pede ajuda por favor. Tá querendo me matar. Eu preciso de ajuda para sair daqui. Número da minha mãe, manda vir me buscar. Estou aqui sozinha com minha filha e estou com medo. Ele está com meu celular, para não ligar", constava no bilhete.

Um vizinho avisou à família da jovem, e eles conseguiram ir até a delegacia do município de Cavalcante, a mais de 350 km de Santo Antônio do Descoberto, que é onde residem. Logo, a Polícia avisou a delegacia local que passou a investigar o caso, conforme conta o delegado Guilherme Carvalho Rocha. As informações são do G1 Distrito Federal. Até a publicação desta matéria não houve resposta da defesa do suspeito.

Já na unidade policial, o suspeito não teria deixado de fazer ameaças à vítima, afirmando que a mataria. Segundo a mulher contou ao delegado, o casal mantinha um relacionamento há cinco anos, e ele não aceitava o fim. Agora, pode responder por cárcere privado e ameaça.

