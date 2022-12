RJ: Moradora tem casa invadida após ser acusada de administrar perfil que promovia fofocas

O caos teve início pela tarde de quinta, 15. Um dia antes, Iany Cabral, que sofreu os ataques, escreveu um texto em que mostrava sua indignação com uma página no Instagram que falava mal das pessoas de Santa Margarida

Uma dona de casa, residente de Santa Margarida, no Cosmos, Zona Oeste do Rio de Janeiro, foi alvo de agressões verbais e físicas na tarde desta quinta-feira, 15, após ser acusada de fazer publicações impróprias nas redes sociais sobre vizinhos. A carioca teve a porta cercada por dezenas de cidadãos enfurecidos com a situação.

O motivo do alvoroço foi porque a população acreditava que a moradora Iany Cabral Gitahy, de 28 anos, era quem administrava um perfil do Instagram chamado “Explana Margarida”, responsável por difamar, expor dados pessoais e revelar traições conjugais de outros moradores locais.



"Chegaram lá dois meninos com uma menina no carro, pedindo para eu sair. Quando saí, falei: ‘Pode vir aqui para ver meu telefone’. Eles pegaram meu telefone, quebraram meu portão. O meu filho desmaiou. Minha mãe passou mal. Tive que ficar na casa do vizinho", detalhou, ao G1 Rio de Janeiro.

Ela revela que também foi uma das mencionadas nas fofocas. "Falaram de mim também, mas não coisas tão pesadas como falaram de todo mundo do bairro. Foram na casa de uma outra menina que estavam achando que era também. Depois, surgiu o meu nome. A partir desse momento, foram na minha casa."

Na madrugada de quarta-feira, 14, Iany fez uma postagem questionando a página. Em trecho do texto, ela salienta que o empenho do perfil poderia ser direcionado à divulgação dos profissionais talentosos, promoção elogios ou indicação comércios locais. “Santa Margarida é um bairro cheio de pessoas talentosas, que correm atrás, deveriam falar sobre isso, não criar ou expor histórias."

Iany saiu de casa escoltada por agentes do 40° Batalhão da Polícia Militar de Campo Grande/RJ, quando foi encaminhada à 35ª Delegacia Policial do bairro e registrou a ocorrência. Ela confessa que não sabe quem é o autor e pede para que as pessoas tenham cuidado com o que falam na Internet.

Iany registrou o caso em bairro próximo onde mora (Foto: Reprodução/Bom dia Rio/TV Globo)



A mãe da jovem, que não quis ser identificada, detalhou estar assustada. "Deram ordem para entrar dentro da minha casa. Quebrar tudo. Matar a minha filha por uma postagem que ela não fez."

