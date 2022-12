RS: Quatro crianças são mortas dentro de casa e pai é suspeito

Quatro crianças foram encontradas mortas dentro de uma residência, em Alvorada, município do interior do Rio Grande do Sul. Segundo a Polícia Civil, o pai é o principal suspeito de ter matado os filhos. O homem, de 29 anos, foi preso durante a madrugada desta quarta-feira, 14.

Conforme informações do portal UOL, a Polícia Militar teria informado que as vítimas eram três meninas de dez, cinco e quatro anos, além de um menino de oito anos. Três das crianças teriam sido assassinadas com golpes de faca, enquanto que a menor foi morta por asfixia.

De acordo com o apurado pelos policiais, na manhã desta terça-feira, 13, a mãe das crianças teria as deixado na residência da avó paterna. A mulher, de 26 anos, saiu para o trabalho e os filhos deixou sob a responsabilidade do ex-companheiro e pai das crianças.

No entanto, quando chegou no local para buscar os filhos, ela recebeu a notícia sobre as mortes. Em estado de choque, a mulher precisou ser sedada pelos profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O homem foi localizado pela polícia em um hotel de Porto Alegre. O crime está sendo investigado pela Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DPHPP).

Histórico de violência

De acordo com o UOL, ainda este ano, a mãe das crianças já havia buscado a Polícia, no dia 25 de setembro, após uma briga com o ex-companheiro. Na ocasião, a mulher teria sido arrastada pelos cabelos e ameaçada com uma faca pelo homem, que precisou ser imobilizado pelos vizinhos.

Os dois tiveram um relacionamento por 11 anos e estavam separados desde agosto. Ela ainda revelou que o suspeito era usuário de álcool e drogas e que tinha solicitado uma medida protetiva.



