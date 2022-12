Cinco homens morrem em confronto com a PM em Nova Iguaçu

Cinco homens morreram em decorrência de um confronto entre policiais militares e criminosos ontem (12), no bairro de Bella Vista, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. De acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Militar, eles chegaram a ser levados para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, mas não resistiram aos ferimentos.

A secretaria informou ainda que equipes do 20° BPM (Nova Iguaçu) foram checar denúncias sobre a presença de criminosos armados no Bairro do Forte, na localidade de Miguel Couto. Na chegada, foram atacados a tiros e houve confronto. A perseguição seguiu até o bairro de Bella Vista, onde cinco suspeitos foram feridos.

Segundo a Polícia Militar, foram apreendidos com o grupo, três pistolas calibre 9mm, um revólver calibre 38, uma réplica de fuzil, dois rádios comunicadores, 123 papelotes de cocaína, 35 trouxinhas de maconha e oito pedras de crack. A ocorrência foi registrada na 54ª DP.

