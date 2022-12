USP abre inscrições para quem vai usar nota do Enem

Os vestibulandos que pretendem usar a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para concorrer a uma das 2.917 vagas disponíveis para os cursos de graduação da Universidade de São Paulo (USP) já podem se inscrever no novo sistema Enem USP.

Os candidatos podem concorrer a uma vaga em até três cursos de uma das áreas de conhecimento: Ciências Biológicas e da Vida (B); Ciências Exatas e Tecnológicas (E) e Ciências Humanas e Sociais (H). As inscrições estão abertas até o dia 11 de janeiro e custam R$ 10.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Podem concorrer os estudantes que já concluíram o ensino médio ou equivalente, ou que venham a concluir no ano letivo de 2022, além de portadores de diploma de curso superior que tenham se submetido às provas do Enem em 2022. Das 2.917 vagas oferecidas, 599 serão reservadas para candidatos na modalidade de Ampla Concorrência, 1.233 para estudantes EP e 1.085 para estudantes PPI. Todos os inscritos concorrerão primeiramente às vagas oferecidas para Ampla Concorrência (AC).

O candidato que também pretende concorrer às vagas destinadas às Políticas de Ações Afirmativas deve informar na inscrição dentro das seguintes modalidades: Escola Pública (candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas brasileiras); Escola Pública (candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas brasileiras); pretos, pardos e indígenas (vagas destinadas aos candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas brasileiras) e pretos, pardos e indígenas (candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas brasileiras).

“A seleção dos candidatos será por classificação conforme a pontuação obtida no Enem do ano de 2022. Primeiro serão preenchidas as vagas destinadas à Ampla Concorrência, depois as vagas destinadas às Políticas de Ações Afirmativas, nas categorias Escola Pública, a seguir serão classificados os candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas que tenham realizado a inscrição”, informa a USP.

As listas de aprovados estarão disponíveis no site da Fuvest, por meio de chamadas até o preenchimento de todas as vagas. Todas as informações detalhadas podem ser consultadas nos sites da Fuvest e da USP.

Tags