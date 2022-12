Rio inicia venda de bilhetes do Metrô para o Réveillon de Copacabana

A concessionária Metrô-Rio iniciou hoje (12) a venda de 158 mil cartões especiais para o réveillon 2023. São cinco horários de ida nos trens até Copacabana no dia 31 próximo. Quem sair de casa para ver a passagem de ano na praia de Copacabana pode comprar o bilhete de ida e volta por R$ 13, ou somente de ida ou de volta por R$ 6,50. Cada pessoa poderá adquirir apenas 10 bilhetes.

A compra pode ser feita nas estações da Pavuna, Central (centro), Carioca (centro) e Jardim Oceânico (Barra da Tijuca), das 10 às 21h, até o dia 25 de dezembro. A partir do dia 26, os bilhetes serão adquiridos somente na bilheteria especial da estação Carioca, no mesmo horário.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Notícias relacionadas:

No dia 31, as vendas serão encerradas às 19h. De qualquer forma, o embarque só poderá ser feito com o cartão especial. Não serão aceitos cartões unitários, pré-pago, Giro, Riocard Mais (Bilhete Único e Vale-Transporte), nem pagamento por aproximação (NFC). Ou seja, esses cartões poderão ser utilizados somente até as 18h59. Eles voltarão a valer a partir das 7h do dia 1º de janeiro, com a reabertura para embarques das estações, que neste dia funcionarão em horário de feriado.

Já no retorno para casa, o embarque acontece sem horário fixo, da meia-noite até as 5h do dia 1º de janeiro de 2023. A concessionária recomenda que os clientes deem preferência à estação Siqueira Campos, em Copacabana, com a finalidade de reduzir as filas na ida e na volta da festa da virada do ano.

Gratuidade

Pessoas com deficiência, menores de seis anos acompanhados de um adulto portador de cartão válido e maiores de 65 anos deverão apresentar nas catracas um documento oficial comprobatório para o embarque nas estações durante a Operação Especial de Réveillon.

Quem tiver dúvida pode procurar as redes sociais do MetrôRio, o SAC 0800 585 1111 ou se informar em uma das 41 estações do sistema metroviário.

Horários

Veja os horários de embarque para a passagem do ano em Copacabana:

Das 19h às 20h – cartão verde-claro (ida) e verde-escuro (ida e volta);

Das 20 às 21h – cartão azul-claro (ida) e cartão azul-escuro (ida e volta);

Das 21 às 22h – cartão rosa-claro (ida) e cartão rosa-escuro (ida e volta);

Das 22 às 23h – cartão amarelo (ida) e cartão laranja (ida e volta);

Das 23h à meia-noite – cartão lilás (ida) e cartão roxo (ida e volta);

Da meia-noite às 5h – cartão cinza (volta).

Tags