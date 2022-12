Torcedor paraense quebra televisão após eliminação do Brasil na Copa

Um torcedor da cidade de Ourém, no nordeste do Pará, jogou a televisão em que assistia ao jogo do Brasil contra a Croácia após a derrota da seleção para o país europeu. Júlio Oliveira, comerciante conhecido na cidade por “Gira”, estava indignado e disse que “quase morreu do coração” durante a partida. O momento foi gravado e publicado nas redes sociais.

No vídeo, Júlio Oliveira aparece carregando a televisão, dentro do pequeno depósito onde trabalha, e reclamando da seleção brasileira. “Eu não torço para o Brasil mais. Toda vez ele perde. Vou pagar minha promessa. E não quero mais TV em casa”, diz Júlio.

Então Júlio arremessa a televisão na rua e grita: “Brasil fuleiro”. Depois, ele se aproxima da televisão, ao lado de um amigo, que usa muletas, e a destroem a golpes de marreta. As pessoas que gravaram a cena, acharam graça da situação. "Tá bom, Gira, tá bom!".

Júlio conta que teve uma reação “ressentida” à frustração causada pela derrota da seleção brasileira e por conta disso quebrou a televisão. No jogo, a seleção brasileira foi para a prorrogação com a Croácia após empatar em 0 a 0. O placar abriu com um gol de Neymar na prorrogação, mas tomou o empate no fim do segundo tempo extra com Bruno Petkovic. Rodrygo e Marquinhos perderam os pênaltis e os croatas converteram todas as chances.

O time brasileiro perdeu a segunda edição seguida nas quartas de final e, desde 2002, é a quarta derrota da Seleção para um europeu nas quartas de final da Copa.

“A gente já vem sofrendo direto com esse Brasil. Estava vendo o jogo com dois colegas aqui no comércio, e eu disse: se o Brasil perder, eu vou jogar fora essa televisão. E quando perdemos nos pênaltis, eu não aguentei”, conta Júlio.

Ele diz que não irá mais torcer para o Brasil e está desiludido. “Eu comprei uma bandeira gigante do Brasil, que custou R$ 300, comprei camisa da seleção pra família toda. Eu tinha muita fé que o hexa vinha este ano”, diz. “Não vou torcer mais, sofri demais. Eu quase morro”.

Apesar do perrengue, Júlio contou com o bom humor dos amigos, que filmaram toda a cena e fizeram o vídeo que rapidamente viralizou nas redes sociais. “Meu amigo Júnior gravou e jogou no grupo da família. Em poucas horas, o vídeo já tinha chegado longe. Até ligação de Fortaleza eu já recebi”, conta.

Júlio diz que, apesar da decepção com o time nacional, vai continuar acompanhando os jogos da Copa do Mundo de 2022 e já escolheu para qual time irá torcer. “Agora vou torcer para Portugal, e minha esposa já me mandou comprar outra TV porque ela quer ver novela", disse.

A seleção de Marrocos derrotou a seleção de Portugal por 1 x 0 e garantiu sua vaga nas semifinais da Copa do Mundo do Catar neste sábado, 10.

