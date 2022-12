Vereadora é abraçada e beijada à força por parlamentar na Câmara de Florianópolis

Uma vereadora foi assediada por um parlamentar durante sessão da câmara municipal em Florianópolis, capital de Santa Catarina. O assédio aconteceu nessa quarta-feira, 7. No momento em que parlamentares discutiam as pautas do dia, a vereadora Carla Ayres (PT) foi abordada pelo vereador bolsonarista Marquinhos da Silva (PSC), que a agarra e tenta beijar à força. O momento foi transmitido ao vivo pela TV Câmara de Florianópolis (SC).

Nas imagens, é possível ver o momento em que Carla Ayres passa perto de Marquinhos, que estava sentado. O vereador, então, puxa a parlamentar pelo braço. Ao ver a recusa ao toque, Marquinhos se levanta e agarra Carla Ayres por trás e, inclusive, tenta beijar o rosto da mulher à força.

Carla Ayres se pronunciou nas redes sociais denunciando o caso de assédio. "No dia em que aprovamos a Procuradoria da Mulher na Câmara Municipal de Florianópolis, mais uma cena de assédio que precisamos lutar para que não ocorra nas ruas e nos parlamentos do nosso país. Não é brincadeira se só um riu", disse a vereadora.

Segundo o portal G1, o vereador se disse triste pela "notícia de acusação de assédio". Marquinhos teria admitido ter abordado a vereadora "de maneira inconveniente" e pediu desculpas.

"Reconheço meu erro em abordar a vereadora de maneira inconveniente, sem a sua autorização, e diante disso peço minhas sinceras desculpas a ela e a todas as mulheres que se sentiram ofendidas pelo meu ato. Ressalto que em nenhum momento agi de maneira má-intencionada, porém, fui infeliz em invadir o seu espaço. Levarei essa atitude equivocada como um aprendizado, compreendendo essa situação e repudiando toda forma de assédio", escreveu em nota.

