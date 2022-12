 Ministro da Cidadania acompanha auxílio a vítimas de enchentes em SC

O ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, cumpriu hoje (7) agenda em Florianópolis, onde acompanhou a situação de emergência provocada pelas chuvas que atingiram o estado nos últimos dias.

Durante a reunião com representantes do estado, o ministro ouviu relatos sobre o trabalho que está sendo feito e ofereceu apoio do governo federal.

Segundo a pasta, uma portaria publicada hoje suspendeu por mais 150 dias a obrigatoriedade para apresentação de condições exigidas em lei para liberação de recursos federais para assistência das famílias afetadas.

“A portaria agiliza o processo de liberação dos recursos nesse momento de emergência. Não podemos deixar as pessoas desamparadas. Estamos aqui para garantir que não vai faltar nenhuma espécie de ajuda para Santa Catarina. Temos uma interface muito boa com a assistência social do estado. Viemos mais uma vez ratificar esse apoio do governo federal”, afirmou o ministro.

De acordo com Defesa Civil, cerca de 50 mil pessoas foram atingidas pelas chuvas e 30 municípios declararam situação de emergência.

* Com informações do Ministério da Cidadania



