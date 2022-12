BH: Córrego transborda rapidamente por conta de chuvas e forma 'onda' em avenida

Por conta das fortes chuvas, a avenida Bernardo Vasconcelos, na altura do bairro Ipiranga, na região Nordeste de Belo Horizonte, foi tomada pela água de um córrego que subiu rapidamente, na noite dessa quarta-feira, 7. Em um vídeo publicado nas redes sociais, é possível observar o momento em que o córrego Cachoeirinha transborda, fazendo com que motoristas precisassem acelerar para não serem atingidos pela “onda” de água.

Segundo a prefeitura de Belo Horizonte, em apenas três horas, Belo Horizonte registrou significativos volumes de chuvas. Na regional Oeste choveu 30,2% do que era esperado para todo o mês de dezembro. A regional Pampulha registrou 25,4%, enquanto Venda Nova registrou 24,7% de toda a chuva prevista para dezembro.

A Defesa Civil Municipal segue em atuação todos os dias da semana, durante 24 horas, e recebeu 95 solicitações, por meio do telefone 199, entre as 17 horas de quarta, 7, e as 12 horas de quinta-feira, 8. Grande parte dos chamados foi relacionada a vistorias em imóveis particulares nas regionais Noroeste, Norte e Oeste.

Em publicação no site oficial do órgão, a prefeitura de Belo Horizonte informa que já iniciou vistorias das áreas que foram afetadas por alagamentos, ações de limpeza em conjunto com a Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) das bocas de lobo e dispositivos de drenagem artificial (sarjetas), recolhimento de galhos e desobstrução de redes de drenagem.

A expectativa é que todo o trabalho de limpeza da cidade esteja concluído ainda nesta quinta-feira, 8.



Veja o vídeo abaixo:

Alertas

Ainda conforme a prefeitura, os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.

A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Twitter, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.



