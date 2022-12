8 de dezembro: Dia Nacional da Família retrata mudanças da instituição

Afeto, valores semelhantes e ancestrais em comum constituem uma família? O conceito é volátil e sofre mutações conforme as pessoas adquirem novos ideais, crenças e costumes, sendo, assim, impossível construir um significado sólido para a instituição.

Há aproximadamente 4.600 anos a.C, a palavra “famulus”, do latim, representava um “grupo de escravos ou servos pertencentes ao mesmo patrão”. Nesta época, na Roma Antiga, alicerçava-se a primeira célula da organização social, marcada pelo patriarcado, na qual as mulheres, os filhos e os servos eram sujeitos ao poder intimidador do pai, que assumia a direção da entidade, dos bens e sua evolução.



Foi no final do século 18 e meados do 20, com a chegada da Revolução Industrial e do cristianismo ao Ocidente, que a lógica afetiva passou a reivindicar as vontades dos indivíduos, fundada no amor, na reciprocidade e nos desejos carnais apenas "depois do casamento". Além disso, poder econômico se tornou modulador, o que modificou os direitos e deveres entre os cônjuges.



Assim como declara o sociólogo, antropólogo e professor da Universidade Federal do Ceará (UFC), Martinho Tota, "a noção de família com pai, mãe e filhos é um conceito extremamente circunscrito a um determinado contexto social".

Para Martinho, este foi um modelo ao qual "fomos acostumados" entre os milhares que são debruçados ao decorrer da história da humanidade. "Esta configuração familiar é somente uma das milhares de outras. As sociedades não euro-americanas desconhecem a família tal como nós conhecemos. Então, na verdade, este modelo familiar é produto de um processo histórico, cultural, político e moral".

"As famílias jamais deixarão de se transformar e, também, alcançaram e continuarão alcançando diversos formatos", enfatiza.

Ainda de acordo com o profissional, é impossível pontuar uma nova configuração porque "existem várias concomitantes". "Nós temos muitas famílias que são chefiadas por mulheres. Temos muitas famílias chefiadas por um casal heteronormativo, por um casal gay. Temos muitas famílias constituídas por uma única pessoa. Isto é família nas Ciências Sociais", ensina.

Tradicionalismo versus a contemporaneidade

Historicamente, a família sempre esteve ligada à ideia sacralizada. Mediante tantos avanços sociais, alguns núcleos, denominados por cientistas como "famílias nucleares", defendem o "conservadorismo" e são normativamente constituídas por heterossexuais, matrimonializadas e hierarquizadas.

Considerado um pensamento retrógrado, a psicóloga Thassiana Karoline evidencia que, diante do cenário atual do mundo, adversidades que antes eram usuais, como a expulsão de casa envolvendo questões de gênero e orientação sexual dos filhos, têm se tornado cada vez menos recorrentes nos consultórios. Segundo ela, "isto, que antes agravava ainda mais as situações e rompia esses laços de forma definitiva, tem diminuído drasticamente".

Thassiana conclui que para o bom desenvolvimento dos ciclos familiares é necessária a colaboração de ambas partes. “Obrigatoriamente, quando falamos de famílias saudáveis, que perpassam adversidades sem grandes embates, precisamos trabalhar com duas coisas essenciais: acolhimento e diálogo, por parte de todos os membros".

