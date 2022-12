Desabamento mata duas pessoas em Osasco

Duas pessoas morreram devido ao desabamento de um muro sobre residências em Osasco, na região metropolitana de São Paulo, na madrugada desta quarta-feira (7). Segundo o Corpo de Bombeiros, oito viaturas foram deslocadas ao local, na Avenida José Barbosa de Siqueira, no bairro Padroeira. Os mortos são dois homens, que foram retirados dos escombros por bombeiros.

A chuva forte que atingiu a região metropolitana de São Paulo na noite desta terça-feira (6) deixou diversos pontos de alagamentos.

Previsão do tempo

O Corpo de Bombeiros atendeu 84 chamados para queda de árvores, 57 para inundações e alagamentos e 12 para desmoronamentos e desabamentos em São Paulo só na noite de terça-feira.

A manhã de hoje apresenta céu com muitas nuvens, chuviscos e aberturas de sol na capital paulista. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), da prefeitura de São Paulo, a partir das 12 horas até o fim da tarde, há potencial para chuvas com moderada a forte intensidade, porém, as precipitações serão mais isoladas e com menor duração.

Com isso, o CGE pede atenção com o solo encharcado, o que favorece a formação de alagamentos e deslizamentos de terra nas áreas de encosta. A máxima hoje alcança os 25°C, e os menores índices de umidade serão superiores a 70%.

De acordo com os dados pluviométricos do CGE, ontem, o acumulado médio de chuva na capital paulista foi de 43 milímetros (mm), ou aproximadamente 23,2% da média do mês, que é de 185,5 mm.

Não chovia tão forte na capital desde 12 de março último, quando o acumulado médio foi de 56,2 mm. Até as 7h da manhã desta quarta-feira, o volume médio de chuva na capital neste mês atingiu 92,3 mm, ou seja, o acumulado total está em 50,2% do esperado para o mês, que é de 185,5 mm.

Com isso, o CGE alerta para o potencial para escorregamentos de terra nas áreas de risco, e a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil mantém o estado de atenção para deslizamentos decretado desde o último dia 23, às 21h30.

Tendência

Segundo o CGE, as instabilidades se afastam e, por conta disso, a chuva dará uma trégua na capital e Grande São Paulo nos próximos dias. Contudo, o ar seco ganha força e o sol passa a predominar até o fim de semana, com temperatura em elevação à tarde e amena durante as madrugadas.

A quinta-feira (8) terá muitas nuvens, porém, o sol aparecerá e a temperatura subirá. A madrugada terá a mínima de 17°C, e tarde a máxima de 27°C. Não há previsão de chuvas.

Na sexta-feira (9), haverá muitas nuvens ao amanhecer, mas a nebulosidade se dissipa ainda pela manhã e o sol forte predomina no decorrer do dia. Os termômetros oscilam entre 16°C ao amanhecer e 29°C à tarde. O dia vai terminar com aumento de nuvens, mas sem previsão de chuva.

