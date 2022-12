Festival de Música 100 anos de Rádio: vencedores serão anunciados hoje

Os cinco vencedores do Festival de Música 100 anos de Rádio serão conhecidos na noite de hoje (6). O evento é uma das principais vitrines para novos artistas no país e é organizado pelas rádios, emissoras da).

Pela primeira vez, o festival, que cada emissora organizava separadamente, ocorre de forma unificada. O gerente executivo das Rádios EBC, Thiago Regotto, destaca que a ideia é celebrar o centenário do rádio no Brasil, com bastante diversidade.

Para esta final, foram convidados 15 artistas: três finalistas em cada uma das cinco categorias. Thiago Regotto lembra como foram as etapas da seleção ao longo de mais de quatro meses, desde a abertura das inscrições até a grande final.

Os jornalistas Raquel Júnia e Dylan Araújo vão comandar a festa, ao vivo, direto da Sala Cecília Meireles, no Rio de Janeiro, a partir das 20h. Ainda tem ingresso à venda, por R$ 10 a inteira e R$ 5 a meia-entrada.

O gerente faz o convite a todos para conferir a festa, ao vivo ou pelas ondas do rádio.

Além dos finalistas, a Nova Orquestra também sobe ao palco, com um repertório cheio de clássicos que marcaram este primeiro século de rádio no Brasil. Para saber como comprar ingressos e outras informações, acesse festival.ebc.com.br.

