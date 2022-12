Festa Literária das Periferias (Flup) começa hoje no Rio

A 12ª edição da Festa Literária das Periferias (Flup) começa hoje (5) na cidade do Rio de Janeiro. O evento será aberto às 12h no Centro de Artes da Maré, na zona norte da cidade, e se estende até o próximo domingo (11).

Entre as atrações da Flup deste ano estão as realizações de rodadas de poesia falada, também conhecidas como “slam”: o Slam Abya Yala (a Copa América da poesia falada), o Slam Coalkan (que reunirá indígenas de vários países das Américas) e o Slam BR (o campeonato brasileiro de slam).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Notícias relacionadas:

A abertura terá uma revoada de balões biodegradáveis, na Biblioteca Popular Escritor Lima Barreto, localizada no Complexo da Maré, seguida por uma Fan Fest para assistir à transmissão ao vivo do jogo do Brasil.

Após o jogo, haverá cerimônia de saudação aos orixás e o lançamento da biografia Pai Santana – O Orixá do Futebol, lendário massagista do Vasco da Gama. O livro foi o último escrito por Ecio Salles, criador da Flup que morreu em 2019.

A partir das 20h30, estão previstos shows com os artistas Evy, Kamy e No Lance, além da apresentação da roda de samba do grupo Awurê.

A programação completa do evento pode ser conferida no site da Flup .

Tags