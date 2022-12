Preso foge de penitenciária de segurança máxima um dia após inauguração em Foz do Iguaçu

O novo prédio faz parte do Complexo Penitenciário de Foz do Iguaçu

Um presidiário de 35 anos fugiu da Penitenciária Estadual IV, no município Foz do Iguaçu (PR), um dia após a inauguração do local.

A unidade prisional masculina foi inaugurada nesta quinta-feira, 1º, e conta com 752 vagas para a custódia de presos de alta periculosidade. O novo presídio integra o Complexo Penitenciário de Foz do Iguaçu. As informações são do portal G1.

Após a fuga, o homem foi localizado próximo à rodovia Perimetral Leste e preso logo em seguida. A Polícia não deu mais detalhes sobre como a fuga ocorreu ou quanto tempo levou para localizá-lo.

Para a captura do fugitivo, os policiais utilizaram um drone com equipamento termal e a Unidade K9 - canil do Serviço de Operações Especiais.



Em nota, a Polícia confirmou a prisão do indivíduo e afirmou que "um procedimento administrativo irá apurar o ocorrido".

