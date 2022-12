Paraná: preso foge de penitenciária um dia após inauguração

Um preso considerado perigoso fugiu de uma penitenciária de segurança máxima em Foz do Iguaçu, no Paraná, na sexta-feira, 2, antes de o complexo completar 24 horas de inauguração. As informações são do G1 Oeste e da Sudoeste RPC.

Conforme o Departamento de Polícia Penal do Paraná (Deppen), o homem tem 35 anos e estava isolado em uma galeria das dependências da Penitenciária Estadual IV, nas proximidades da Perimetral Leste, obra que fará ligação entre a nova ponte entre Brasil e Paraguai, a Ponte da Integração e a rodovia BR-277.

Na recaptura, foi utilizado um drone com equipamento termal e a unidade K9 (canina) do Serviço de Operações Especiais (SOE). Após a procura, ele foi novamente levado à prisão. A polícia não detalhou quanto tempo demorou para localizá-lo e não repassou informações sobre como aconteceu a fuga.

Em nota, a Deppen informou que o "fugitivo já foi recapturado e que um procedimento administrativo irá apurar o ocorrido".

Inauguração do local

A unidade foi aberta nessa última quinta-feira, 1, pelo Governo do Paraná, para recepção de mais 752 detentos do gênero masculino.



Ela integra o Complexo Penitenciário de Foz do Iguaçu, que faz a custódia majoritária de presos de maior periculosidade. Com o novo prédio, o Complexo totaliza 3.320 vagas disponíveis.



