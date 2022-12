DF: Polícia resgata cearenses de exploração sexual

Mulheres de 20 e 21 anos foram levadas do interior do Ceará para trabalhar em bar na região de Itapoã; trabalho tinha condições análogas à de escravidão

Aviso: a matéria a seguir contém relatos de tráfico humano e exploração sexual. A leitura não é recomendada a pessoas sensíveis a estes temas.

Duas mulheres cearenses foram resgatadas em Itapoã (DF) em situação análoga à escravidão. Elas seriam vítimas de exploração sexual em um bar.

O caso aconteceu em novembro, mas só foi divulgado nesta semana. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) recebeu as denúncias e realizou o resgate das jovens, que foram encaminhadas ao sistema de Assistência Social.

A ação policial veio após denúncias de que a proprietária do estabelecimento impedia as funcionárias de saírem do bar onde prestavam o serviço. O órgão passou a monitorar o local, e decidiu realizar uma operação para o resgate.

As jovens teriam sido aliciadas no Interior do Ceará, com uma oferta para realizar trabalho sexual recebendo altos salários, e levadas ao DF. Ao chegar lá, foram proibidas de sair e enfrentavam jornadas exaustivas, além de não receber pelos programas, sendo mantidas em servidão por dívida.

Elas prestaram depoimento alguns dias após o resgate. Outras mulheres que trabalhavam no local, segundo a PCDF em condições "suspeitas", também foram ouvidas, como testemunhas.

A proprietária e a gerente do local foram presas. Elas responderão pelos crimes de redução à condição análoga à de escravo, manter casa de prostituição e rufianismo (agenciar prostituição).

As cearense estão em um programa de proteção a vítimas de violência do DF. Elas devem voltar ao Ceará, mas a Secretaria da Segurança Pública do Distrito Federal (SSPDF) não informou prazo para que o retorno aconteça.

