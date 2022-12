TV Brasil completa 15 anos e se consolida no quinto lugar de audiência

Reconhecida pela sociedade brasileira como fonte de informações confiáveis e de conteúdos relevantes e de qualidade, a TV Brasil - gerida pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC) - comemora 15 anos no próximo dia 2 de dezembro. A programação da emissora ganhou destaque no interesse do público pelas atrações apresentadas, consolidando o canal como o quinto mais assistido do país desde dezembro de 2021. A conquista de audiência reforça o trabalho desenvolvido pela Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), que se fortalece cada vez mais e, com isso, amplia o crescimento da TV Brasil. Formada por 57 emissoras e gerida pela EBC, a Rede Nacional de Comunicação Pública de TV tem o objetivo de difundir as produções do canal, além de fortalecer a produção regional por meio do intercâmbio de conteúdos artísticos e jornalísticos.

Até o fim de 2022, a TV Brasil deverá ser transmitida com sinal de alta qualidade para mais 1.638 municípios brasileiros com até 50 mil habitantes, com o Digitaliza Brasil - iniciativa do governo federal. O programa do Ministério das Comunicações visa ampliar a transmissão do sinal digital de televisão para todo o território nacional.

Expansão em São Paulo

A TV Brasil inaugurou canal digital em São Paulo e as instalações de seus estúdios na capital financeira do país em 2008, um ano após a criação da EBC. Naquela oportunidade, a emissora passou a ser a primeira televisão pública a transmitir em tecnologia digital no estado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O acesso à programação em alta definição de imagem e qualidade de som digital ficou ainda mais prático e rápido em São Paulo com a mudança da TV Brasil para o canal 1 em junho de 2020. A data escolhida para a implantação da novidade na metrópole remete, simbolicamente, ao caráter histórico da primeira transmissão de televisão no país, em São Paulo, 70 anos antes, em 1950.

Investimento no telejornalismo

Nos últimos anos, a faixa de programação da TV Brasil dedicada ao telejornalismo cresceu com novas produções, o aumento da duração dessas atrações na telinha e a transmissão do conteúdo em tempo real pelas redes sociais da emissora.

Entre as diversas iniciativas, o canal lançou o novo formato do Repórter Nacional em parceria com a Rádio Nacional, reestreou o telejornal Repórter Brasil Tarde e também voltou a produzir noticiários locais de Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. As mudanças significaram um aumento de mais de 300% do jornalismo na grade da emissora.

Outra ação relevante a respeito das atrações jornalísticas refere-se à tradução simultânea em Libras, a Língua Brasileira de Sinais, incorporada aos telejornais da TV Brasil em março de 2018. Os tradicionais programas esportivos Stadium, diário, de segunda a sexta, e No Mundo da Bola, dominical, também adotaram a prática.

Atualmente, a emissora apresenta uma série de telejornais ao vivo na programação diária, de segunda a sexta-feira, a partir das 7h30, com o Repórter Nacional. O jornalismo das Rádios EBC chega à tevê na produção que faz um giro de 30 minutos de informações com tudo o que o cidadão precisa saber para começar o dia bem informado. Em seguida, às 8h, entra no ar o Brasil em Dia, que tem 15 minutos.