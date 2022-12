Dia do Evangélico será ponto facultativo no Distrito Federal

O Dia Nacional do Evangélico normalmente é marcado por festas, cultos e encontros de música gospel

O Dia do Evangélico, comemorado nesta quarta-feira, 30, será ponto facultativo para os servidores federais no Distrito Federal. A medida, assinada pelo ministro Paulo Guedes, foi publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira, 29.

A portaria afirma que o ponto facultativo não trará prejuízo à prestação de conta dos serviços considerados essenciais. Portanto, as unidades administrativas que prestam atendimento ao público e que já possuem agendamento marcado para atender os cidadãos deverão funcionar normalmente.

Até o momento, nem a prefeitura, nem o governo do Ceará anunciaram se irão ou não aderir ao ponto facultativo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

FORTALEZA, CE, BRASIL, 19.11.2022: Comemoração de Cem anos da Assembéia de Deus. (Foto: FÁBIO LIMA)



O Dia Nacional do Evangélico

A data é uma homenagem às pessoas que seguem a religião. Ela foi instituída em 2010 e, normalmente, é marcada por festas, cultos e encontros de música gospel. A celebração, no entanto, pode variar de acordo com os costumes de cada templo.



Segundo o Censo de 2010 do IBGE, os evangélicos foram o grupo religioso que mais cresceu no Brasil nos últimos anos. Em 2000, eles representavam 15,4% da população. Em 2010, o número saltou para 22,2%, um aumento de cerca de 16 milhões de pessoas.

Os evangélicos também tiveram um crescimento em sua representação política. As estatísticas saltaram de 42 deputados federais, em 2002, para 82, em 2018. Os deputados formam o que chamam de Bancada Evangélica e costumam defender pautas conservadoras.