Menina brasileira é mais nova integrante de clube de superdotados

Apesar da inclusão da filha entre os mais inteligentes do mundo, mãe ressalta: "Vai ter uma vida como a de outras crianças. Vamos ver do que ela gosta"

A menina Athena Macário Silveira, de 3 anos, é a mais nova brasileira a fazer parte do clube de superdotados Mensa. Antes mesmo de completar a idade atual, a criança já sabia escrever o próprio nome e é a primeira representante brasileira do estado do Amapá a fazer parte da organização.

Os testes realizados pela menina comprovaram que ela possui um Q.I., ou coeficiente de inteligência, de 132. Esse resultado a coloca no 98º percentil, ou seja, entre os 2% mais inteligentes de todo o planeta, antes mesmo de sair da primeira infância.

De acordo com a família, a inteligência da menina chegava a assustar os familiares, supondo que ela tinha algum distúrbio ou transtorno, como autismo ou TDAH (transtorno de déficit de atenção e hiperatividade).

O pai da criança, o médico Daniel Moreira Silveira, relembra as peculiaridades do comportamento da filha nas primeiras fases de aprendizado.

“Antes dos três anos, ela já escrevia o nome dela, ‘mamãe’ e ‘papai’. Sempre se comunicou muito e andava retinha, como se fosse uma adulta e não um bebê com os primeiros passos", disse o pai ao portal Só Notícia Boa. Fizemos muitas avaliações e sessões, mas no final saiu que o QI dela era acima da média”, completa.

Athena se tornou a 297ª integrante do Mensa no Brasil, representando o Nordeste em números de maioria sudestina. Só no estado de São Paulo, mais de 100 crianças já foram identificadas como sendo superinteligentes e integram a organização.

Os pais da menina ressaltam também o papel que a pandemia de Covid-19 teve no desenvolvimento cognitivo e social da filha. De acordo com eles, o avanço vertiginoso de Athena no aprendizado por ter sido exacerbado pelo fato de que só veio a realmente conhecer o mundo após "um ano e meio de vida". Athena nasceu cinco meses antes da eclosão da pandemia, em março de 2020.

