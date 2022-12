Mega-Sena: Três apostas do Ceará acertam a quina

As apostas foram registradas na Capital e em dois municípios do Interior cearense, mas o prêmio principal foi acumulado para R$ 57 milhões

O concurso 2.542 da Mega-Sena na noite de quinta-feira, 24, contou com três acertos de cinco números no estado do Ceará. Um na Capital, Fortaleza, e nos municípios de Várzea Alegre e Pacajus.

Nenhum participante foi capaz de acertar as seis dezenas, e o valor para o prêmio principal acumulou em R$ 57 milhões.

Números sorteados

A sequência de números foi: 12 - 20 - 22 - 25 - 26 - 55

Na quina da Mega-Sena a aposta vai de 5 a 15 números (dentro dos 80 disponíveis). O prêmio do concurso 2542 é estimado em R$42.474,10 e, entre as três apostas cearenses, duas foram de jogos simples e uma foi um bolão dividido entre os nove integrantes.

No total, as cinco dezenas foram acertadas por 74 apostas e cada um dos 5.246 acertadores da quadra receberá o valor de R$ 855, 91.

Quanto custa a Mega-Sena



O valor dependerá de quantos números serão adicionados no jogo, mas o participante pode decidir pela aposta mínima de R$ 4,50, escolhendo seis dezenas (1 a 60).

Como o prêmio é recebido

De acordo com o portal da Mega-Sena (Loterias Caixa), é possível receber o seu prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências Caixa. Em caso de premiação com valor bruto que supere R$ 1.903,98, o pagamento é realizado exclusivamente pela agência da Caixa mediante o “comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado”.

