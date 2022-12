Estátua de JK em Búzios foi retirada por falha de comunicação

A estátua do ex-presidente brasileiro Juscelino Kubitschek na Orla Bardot, cidade de Búzios, foi motivo de alvoroço na madrugada de sábado, 26, quando o seu suposto furto aconteceu. Em ação conjunta da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o monumento foi encontrado.

O suposto furto fez parte de um mal-entendido envolvendo Ísis Penido, viúva de Paulo Penido, o responsável pela doação da estátua à cidade. Ísis contratou uma empresa de restauração para o monumento, mas não chegou a definir a data de retirada.

A permissãopara o deslocamento da estátua deveria ser concedida por Alexandre Martins, prefeito de Búzios. Os responsáveis tiveram a ação registrada nas câmeras de segurança do município e reafirmaram a falha de comunicação às autoridades.

A estátua de Kubitschek está na Secretaria de Segurança e Ordem Pública e será reposta na Orla Bardot após restauração da própria Prefeitura de Búzios.

Estátua de JK

Juscelino Kubitschek, conhecido como JK, foi presidente do Brasil entre os anos de 1956 a 1961, responsável pela construção da capital do País, Brasília, por meio de seu plano de metas “50 anos em 5”. Kubitschek faleceu em um acidente de carro na via Dutra, em 1976.

A estátua, homenagem ao ex-presidente que costumava passar as suas férias em Búzios, foi inaugurada em 2006 em um trecho da Praia Armação, na Orla Bardot, como presente do artista Hildebrando Lima a Paulo Soares Penido.

O monumento de JK pesa cerca de 100 quilos (kg) e não é alheio a outros casos de furto. Em 2016, a placa de bronze que identificava a estátua foi furtada, sem recolocação.

