Black Friday: Em clima de Copa do Mundo, O POVO+ anuncia promoção exclusiva

Plano quadrienal garante quatro anos com preço congelado e desconto de 25%

O POVO+, o primeiro streaming de jornalismo e cultura da América Latina, tem novidade neste mês. Além dos planos promocionais — mensal e anual —, que já podem ser adquiridos, nesta Black Friday será oferecida uma condição especial para os novos assinantes: o plano quadrienal. Nesta nova modalidade, o leitor adquire agora a assinatura e garante o desconto de 25% em relação ao plano anual até a próxima Copa do Mundo.

São quatro anos com preço congelado e desconto de 25%. Com esse desconto, ao fim de quatro anos, o assinante acaba ganhando um ano de assinatura.

Dentro do O POVO+, o leitor tem acesso a reportagens especiais, filmes e séries, podcasts, mais de 100 colunistas especializados, como Eliomar de Lima, Reinaldo Azevedo e Vera Magalhães, e o jornal em formato digital completo todo dia.

Vale ressaltar ainda alguns dos filmes e séries realizados pelo O POVO+, como a série “Guerra sem fim”, sobre a operação das facções criminosas no Ceará. E também o filme “Voo 168: A Tragédia da Aratanha”, a respeito do desastre aéreo que chocou o País há 40 anos.

Além disso, o assinante passa a fazer parte do Clube O POVO +, que oferece descontos exclusivos em diversos produtos e serviços em vários estabelecimentos parceiros, como Dell, Natura, Cantinho do Frango, Extra e Pague Menos.

Já pensou em ir almoçar lá no Cantinho do Frango e receber 30% de desconto só por ser assinante do O POVO+? Ou pagar R$ 500 a menos naquele notebook novo que você estava precisando comprar na Dell? E o melhor: você não paga nada a mais por isso.

Tudo isso e muito mais são os benefícios do assinante O POVO+

