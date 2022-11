Atirador que invadiu duas escolas e matou três pessoas no ES é preso

Ele foi preso em casa, ainda no município de Aracruz, cerca de quatro horas depois do ataque

Um atirador, que invadiu e matou três pessoas nas escolas Primo Bitti e Centro Educacional Praia de Coqueiral (antigo Darwin), em Aracruz (ES), na manhã desta sexta-feira, 25, foi preso cerca de quatro horas depois do ataque.



De acordo com o governador Renato Casagrande (PSB), em publicação no Twitter, uma ação conjunta das forças de segurança conseguiu identificar e prender o atirador.

Nossas equipes de segurança alcançaram o autor do atentado que, covardemente, atacou duas escolas em Aracruz pela manhã. Decretei luto oficial de três dias em sinal de pesar pelas perdas irreparáveis. Continuaremos apurando as motivações e, em breve, teremos novos esclarecimentos Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine November 25, 2022

A suspeita inicial da Polícia Militar do Espírito Santo (PM-ES) era de que o crime havia sido cometido por algum aluno de uma das escolas, mas ratificou a informação.

A identidade do homem ainda não foi divulgada, e ele foi detido em casa, também no município de Aracruz. O POVO entrou em contato com a PM-ES, mas ainda não obteve respostas. Assim que a demanda for respondida, a matéria será atualizada.

Na ocasião do ataque, o suspeito usava uma roupa camuflada, além de um lenço que cobria o rosto com estampa de caveira. As outras 11 pessoas feridas foram levadas aos hospitais da região.

Sobre o assunto Projeto utiliza bordado para inclusão de mulheres no Pará

Diretor-geral da PRF vira réu por improbidade administrativa

PF combate extração ilegal de areia na Paraíba e em Pernambuco

Tags