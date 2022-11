Motorista de aplicativo é preso por estuprar e roubar passageiras em São Paulo

Homem foi preso após uma das vítimas compartilhar a localização do veículo com uma prima

Um motorista de aplicativo foi preso por suspeita de, em viagens diferentes no mesmo dia, estuprar uma passageira e roubar outra. Os casos teriam ocorrido na última terça-feira, 22, em São Paulo. De acordo com uma das vítimas, o homem teria desviado da rota programada e a levado para um motel. O motorista teria a ameaçado com uma faca e obrigado a mulher a fazer sexo com ele.

O homem, de 38 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM) após a vítima de estupro, que tem 21 anos, compartilhar a localização de onde o veículo estava com uma prima. A parente acionou a Polícia, que abordou o motorista no momento em que ele saia com a passageira do motel.

A mulher tinha como destino uma clínica de estética, mas durante a viagem o motorista mudou a rota da corrida. “Assim que ele desviou o trajeto, que ele parou o carro, percebi alguma coisa estranha. E aí não deu mais tempo nem de pular do carro, nem de fazer qualquer outra coisa”, disse a passageira vítima de estupro, em entrevista para o portal G1.

A passageira foi encontrada pelos policiais em estado de choque. Ela ainda relatou que o homem teria tentado fazer transferências bancárias com o celular dela para a conta dele. Na unidade policial, o motorista foi indiciado pelos crimes de estupro, extorsão mediante sequestro e cárcere privado.

Adolescente roubada pulou do carro

Após a captura, os policiais militares revelaram que o motorista também irá responder por um roubo que ocorreu algumas horas antes do crime de estupro.

Na ocasião, uma adolescente de 17 anos acionou uma corrida com o motorista após sair de um shopping. Durante o trajeto, no entanto, ela percebeu que o homem estava se desviando da rota programada. Desconfiada, ela abriu a porta do veículo e pulou.

Foi a adolescente que fez o primeiro acionamento, via o número de telefone 190, para a polícia militar. Os policiais encontraram as sacolas da moça no carro do suspeito no momento da prisão.

Sobre os casos, a Uber declarou, em nota fornecida ao O POVO, que o motorista parceiro teve sua conta desativada da plataforma assim que a empresa tomou conhecimento do episódio. "A Uber se coloca à disposição para colaborar com as autoridades no curso das investigações", disse a empresa.

Confira nota completa:

"A Uber repudia qualquer tipo de comportamento abusivo contra mulheres e acredita na importância de combater e denunciar casos de assédio e violência. O motorista parceiro teve sua conta desativada da plataforma assim que a empresa tomou conhecimento do episódio. A Uber se coloca à disposição para colaborar com as autoridades no curso das investigações.

A Uber defende que as mulheres têm o direito de ir e vir da maneira que quiserem e têm o direito de fazer isso em um ambiente seguro. Por isso, desde 2018 a empresa mantém o compromisso de participar ativamente do enfrentamento da violência contra a mulher e segue investindo constantemente em conteúdos educativos contra o assédio para motoristas.

Em conjunto com o Instituto Promundo, foi lançado o Podcast de Respeito e mais recentemente a Uber lançou uma campanha educativa de combate ao assédio também em parceria com o MeToo Brasil. Além disso, também em parceria com o MeToo, a plataforma possui um canal de suporte psicológico para apoiar vítimas de violência de gênero.

Segurança é uma prioridade para a Uber e inúmeras ferramentas atuam antes, durante e depois das viagens para torná-las mais tranquilas, como, por exemplo, o compartilhamento de localização, gravação de áudio, detecção de linguagem imprópria no chat, botão de ligar para a polícia, entre outros".

