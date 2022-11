Corpo de homem desaparecido é encontrado em freezer de casa; esposa é suspeita do crime

O corpo de um homem foi encontrado dentro de um freezer na própria casa, em Lacerdópolis, no oeste de Santa Catarina (SC), na noite de sábado, 19. Valdemir Hoeckler, de 52 anos, estava desaparecido desde a última terça-feira, 15. A esposa, com quem ele morava na residência e a pessoa que registrou o sumiço à polícia, é a principal suspeita do crime.

O cadáver da vítima estava embaixo de refrigerantes que foram oferecidos aos bombeiros pela companheira, Cláudia Tavares, de 40 anos, durante buscas na propriedade. Investigada por homicídio e ocultação de cadáver, a mulher foi presa na tarde dessa segunda-feira, 21.

Cláudia Tavares foi à delegacia três dias depois de comunicar o sumiço do marido, na sexta-feira, 18. Até então, ela ainda não era considerada suspeita pelos policiais. Contudo, conforme informado ao portal G1 Santa Catarina pelo delegado responsável pelo caso, Gilmar Antônio Bonamigo, foram percebidos ferimentos pelo corpo dela, sugerindo uma possível luta corporal.

Na ocasião, a mulher havia concordado em fazer exame de corpo de delito e liberar a casa para que fosse feita a perícia, mas após sair da delegacia, não foi mais localizada.

Ao G1, o advogado da suspeita afirmou que a morte foi motivada por supostos episódios anteriores de violência doméstica. "Uma mulher maltratada e violentada, física e psicologicamente, que para preservar sua vida, matou”, disse.

No decorrer das buscas por Valdemir, os bombeiros chegaram a almoçar na casa do casal, mas nenhum deles chegou a perceber o corpo no freezer. A motivação do crime segue em investigação. O caso segue em sigilo.

