Resultado do Enem 2022 será divulgado em 13 de fevereiro de 2023

As notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) serão divulgadas no dia 13 de fevereiro de 2023, de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Em coletiva de imprensa na manhã desta segunda-feira, 21, o órgão confirmou a data da disponibilização dos resultados.

Mais de 2,3 milhões de alunos realizaram as provas do exame nesse domingo, 20, e no domingo anterior, dia 13 de novembro. No primeiro dia, 72,1% dos candidatos inscritos no exame impresso compareceram ao local de prova, bem como 48,7% dos inscritos no exame digital. No segundo dia, os presentes para realizar o exame impresso e digital foram 68,1% e 44,9% dos inscritos, respectivamente.

O gabarito oficial do Enem estará livre para consulta a partir desta quarta-feira, 23, às 18h.



