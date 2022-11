Incêndio atinge estúdios da Rede Globo no Rio de Janeiro

Estúdios da Rede Globo, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, pegaram fogo no início desta tarde (18). Nas redes sociais, imagens mostram um incêndio de grandes proporções atingindo um edifício. A fumaça preta foi notada por moradores do entorno, que também fizeram registros de longa distância.

Segundo nota divulgada pela emissora, não havia profissionais no local atingido pelo incêndio e não houve feridos. "As causas ainda estão sendo apuradas", registra a nota.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Notícias relacionadas:

O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro informou que foi acionado às 12h20 e que a situação já está controlada, mais ainda há trabalho com o rescaldo para evitar que os focos remanescentes possam reacender as chamas. A corporação também confirmou que não há registro de vítimas.

O fogo atingiu o cenário usado na novela Todas as Flores, transmitida pela plataforma Globoplay. Segundo a emissora, não haverá impacto na produção. "O interior do cenário atingido pelo fogo, a loja Rhodes de ‘Todas as Flores’, é reproduzido em estúdio".

Tags