Projeto da Unicamp busca aumentar vocabulário de matemática em Libras

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) está desenvolvendo projeto para aumentar o vocabulário de matemática na língua brasileira de sinais (Libras). A iniciativa Matemática+Libras pretende enriquecer a língua usada por pessoas surdas com termos matemáticos que eventualmente não existam ou ainda não sejam disseminados.

O projeto prevê uma oficina de verão, em que estudantes do ensino médio ficarão na universidade por duas semanas para resolver problemas e enfrentar desafios matemáticos. “O projeto foi concebido para que os alunos selecionados tenham uma vivência rica e um crescimento matemático, ao mesmo tempo que possam contribuir para o enriquecimento da comunidade surda”, destaca o professor do Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica da Unicamp, Marcelo Firer.

Podem se inscrever no projeto estudantes do ensino médio surdos que gostem de matemática e sejam fluentes em Libras. A oficina será realizada de 16 a 27 de janeiro de 2023. A programação também prevê atividades sociais no campus da Unicamp. O projeto é totalmente gratuito, e a Unicamp oferecerá alimentação e ajuda de custo de R$ 1.760 para hospedagem dentro da própria universidade.

As inscrições para a seleção podem ser feitas no site do programa até o próximo dia 25. O resultado final será conhecido no dia 15 de dezembro.

