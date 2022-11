Pesquisa: metade dos brasileiros conhece alguma mulher vítima de violência

Metade das pessoas no Brasil conhece alguma mulher vítima de agressão por parte dos parceiros ou ex. A informação é da pesquisa do Ipec (Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica), em parceria com o Instituto Patrícia Galvão e o Instituto Beja, feita em outubro deste ano. Os números mostram ainda que apenas 6% dos homens admite ter cometido agressão doméstica. Foram entrevistados, em outubro de 2022, 400 homens e 800 mulheres. O nível de confiabilidade é de 95%, e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.



Ao tomar conhecimento do crime, 53% das pessoas entrevistadas afirmam que buscam conversar e aconselhar a vítima para que estas denunciem a agressão à Polícia, e 48% indicam que a mulher termine o relacionamento com o agressor. Entre as pessoas que tomam conhecimento da agressão sofrida por uma mulher conhecida, apenas 1 a cada 4 homens entra em contato com o agressor, e no caso das mulheres, somente 1 a cada 10.





Serviço



Para situações de emergência disque 180 (Polícia Militar)

Caso a vítima necessite medida protetiva:



- Disque Denúncia 197

- Entre em contato com Defensoria Pública, n° de telefone 129

36% das entrevistadas afirmam já ter sofrido agressão

A pesquisa mostrou ainda, em uma abordagem que considerou, dessa vez, as entrevistas de 800 homens e 400 mulheres, que 36% das entrevistadas já sofreram violência doméstica. Na lista de práticas violentas contra as mulheres em relacionamentos, a violência psicológica está em primeiro lugar: 27% das mulheres declararam já terem recebido ameaças, xingamentos e insultos de seus parceiros.

Esta parcela também já foi proibida de encontrar amigos ou familiares. A violência física foi relatada por 17% das mulheres.

A maioria das vítimas pôs um fim às relações com os parceiros, porém, apenas 1 a cada 5 vítimas denunciou o crime às autoridades.