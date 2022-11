Fiocruz identifica nova variante da ômicron no Amazonas

Estudo para determinar causas da explosão de novos casos no Amazonas revela variante da ômicron denominada BE.9. Por enquanto não há aumento relevante de hospitalizações ou mortes.Um grupo de cientistas da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) identificou o surgimento de uma nova variante do coronavírus no estado do Amazonas. Trata-se de uma mutação da subvariante BA.5 da ômicron denominada BE.9. A descoberta foi divulgada pelo grupo de trabalho da Rede Genômica Fiocruz nesta segunda-feira (14/11). De acordo com Tiago Gräf, pesquisador da Rede Genômica, a nova variante "fez ressurgir a covid-19 no Amazonas", sendo responsável pelo recente aumento exponencial dos casos no estado. Gräf não soube determinar se a variante BE.9 poderá se disseminar pelo Brasil e causar uma explosão semelhante à registrada no Amazonas. Uma comparação entre as primeiras semanas de outubro e de novembro aponta um aumento de quase 493% no número de casos, segundo dados da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS). "O que acontece no Amazonas tende a se repetir no país" O pesquisador salientou que o Amazonas é um estado importante para o monitoramento do desenvolvimento do coronavírus no Brasil: "No cenário brasileiro da covid-19, o estado do Amazonas tem agido como um local sentinela de monitoramento. O que acontece lá tende a se repetir nos outros estados e pode estar acontecendo novamente." Foi justamente no intervalo entre início de outubro e de novembro que a Fiocruz iniciou os estudos no Amazonas. Os dados da fundação apontaram que a média móvel semanal passou de 230 casos de covid-19 para cerca de mil. Para investigar o que poderia estar causando esse aumento significativo, uma equipe da Fiocruz executou o sequenciamento de mais de 200 genomas do Sars-Cov-2 entre setembro e outubro. "Foi então que identificamos a nova variante", explicou Gräf. De acordo com o relatório da Fiocruz, a BE.9 é uma evolução da subvariante BA.5.3.1, uma ômicron da linhagem BA.5. As duas subvariantes recentes da ômicron BE.9 e BQ.1 (a última variante notável) compartilham algumas mutações. Aumento considerável de casos no Brasil "A BE.9 e a BQ.1.1 têm suas diferenças em outras regiões do genoma, mas na [proteína] spike são muito similares. É por isso que é muito importante que monitoremos de perto a BE.9", prosseguiu Gräf. Por outro lado, o pesquisador reforçou que ambas as subvariantes não parecem provocar um aumento de casos graves da doença no Amazonas. O Brasil tem registrado um aumento na média móvel de contágios. Na segunda-feira foram registrados 9.128 novos casos – uma variação de 71% em relação à média das duas semanas anteriores. A pior média móvel foi registrada em janeiro deste ano, com mais de 188 mil casos. Ao longo da pandemia, o Brasil registrou oficialmente quase 35 milhões de infecções e quase 689 mil mortes. Em âmbito global, foram computados mais de 635 milhões de infecções e 6,61 milhões de fatalidades relacionadas à covid-19. pv/av (ots)